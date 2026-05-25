Temperaturas perto dos 40 graus colocam Almeirim sob aviso amarelo

Imprimir

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o distrito de Santarém sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas máximas elevadas, entre as 09h00 de 26 de maio e as 14h00 de 28 de maio.

De acordo com as previsões do IPMA, o calor vai intensificar-se nos próximos dias, com valores muito acima do habitual para a época. Na terça-feira, 26 de maio, são esperados 38 graus de máxima e 16 de mínima. Na quarta-feira, dia 27, a temperatura máxima deverá atingir os 36 graus, com mínima de 17. Já na quinta-feira, 28 de maio, os termómetros podem chegar aos 37 graus, com mínima de 18.

O IPMA alerta que o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três níveis, é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

As autoridades recomendam cuidados acrescidos, como evitar a exposição ao sol nas horas de maior calor, reforçar a hidratação e ter especial atenção aos grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças.