GNR de Santarém detém 40 pessoas e deteta mais de 500 infrações rodoviárias numa semana

O Comando Territorial da GNR de Santarém desenvolveu, entre os dias 1 e 7 de setembro, várias operações de prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária e controlo contraordenacional em todo o distrito, das quais resultaram 40 detenções, 545 infrações de trânsito e 83 acidentes rodoviários.

Segundo o balanço da Guarda, entre os detidos destacam-se 19 por condução sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal, três por furtos de metais não preciosos, dois por resistência e coação sobre funcionário, além de situações de violência doméstica, roubo em edifício comercial e tráfico de estupefacientes.

Na fiscalização rodoviária, foram detetadas 545 infrações, das quais se evidenciam 99 por falta de inspeção periódica obrigatória, 48 por acondicionamento e disposição de carga, 36 por falta de iluminação ou sinalização, 29 relacionadas com tacógrafos, 28 por excesso de peso, 24 por condução sob efeito de álcool e 19 por falta de seguro de responsabilidade civil.

Relativamente à sinistralidade, a GNR registou 83 acidentes, que resultaram em quatro feridos graves e 19 ligeiros.

No âmbito da fiscalização geral, foram ainda levantados 11 autos de contraordenação, sete dos quais relacionados com a defesa da floresta contra incêndios, dois por consumo de estupefacientes e dois no âmbito da legislação policial.