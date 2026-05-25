GNR de Santarém deteta perto de uma centena de veículos sem inspeção

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O Comando Territorial de Santarém da GNR realizou, entre os dias 18 e 24 de maio, um conjunto de operações no distrito, que resultaram em 42 detenções e na deteção de mais de 500 infrações.

Entre as detenções, destacam-se 22 por condução sob o efeito do álcool e cinco por condução sem habilitação legal. Foram ainda registadas detenções por violência doméstica (4), tráfico de estupefacientes (3), desobediência (3), resistência e coação sobre funcionário (2), violação de imposições ou interdições (2) e uma por violação de domicílio.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 526 infrações, com maior incidência na falta de inspeção periódica obrigatória (93), excesso de velocidade (84) e irregularidades relacionadas com tacógrafos (36). Foram ainda registadas infrações por falta de iluminação e sinalização (32), ausência de seguro (23), condução sob efeito do álcool (23), uso do telemóvel durante a condução (16) e falta ou incorreta utilização do cinto de segurança (13).

Quanto à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 76 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 18 feridos leves.

Durante o mesmo período, foram ainda levantados 77 autos de contraordenação, maioritariamente no âmbito da fiscalização rodoviária.