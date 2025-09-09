Liga dos Bombeiros Portugueses distingue Pedro Ribeiro

A Liga dos Bombeiros Portugueses homenageia hoje. 9 de setembro, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, com o machado de honra, quando este está prestes a terminar o terceiro mandato.



“Quando sai da Câmara em 2006 recebi um convite para fazer parte da direção dos Bombeiros de Almeirim com o Firmino Apolónia a presidente. Longe de mim pensar que ia vestir esta camisola durante duas décadas. É com enorme gosto que recebo esta distinção fruto de um trabalho que não é só meu, mas de muita gente. Obrigado”, reage Pedro Ribeiro nas redes sociais.

A cerimónia, que terá lugar no salão nobre da Câmara Municipal de Almeirim às 20h45 horas, é iniciativa conjunta da LBP, da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém e da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim.

“A homenagem a Pedro Ribeiro, pelo apoio excecional dado aos bombeiros, sucede à realizada na semana passada em Cascais a Carlos Carreiras”, sublinha a Liga.