Alunos de Almeirim participam nas finais nacionais das Olimpíadas de Inteligência Artificial

Por: Daniel Cepa 25 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Cinco alunos da Escola Secundária Marquesa da Alorna, em Almeirim, participaram nas finais nacionais da primeira edição das Olimpíadas da Inteligência Artificial, que decorreram no passado domingo, 24 de maio, no Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa

Ana Beatriz, Duarte Batista, João Costa, Martim Froes e Pedro Duarte representaram a escola numa competição que contou inicialmente com cerca de 12 mil participantes a nível nacional, tendo sido selecionados apenas 40 alunos para a fase final.

Os estudantes foram acompanhados pela professora Ana Luísa, da disciplina de Aplicações Informáticas.

Os quatro melhores classificados garantem o acesso às Olimpíadas Internacionais de Inteligência Artificial, que se irão realizar em Astana, no Cazaquistão. Apesar da participação dos alunos de Almeirim na fase final, nenhum conseguiu o apuramento para a competição internacional.

