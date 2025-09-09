Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 9.SET

9 de Setembro, 2025
A televisão e a internet, se têm grandes potencialidades, também podem desestruturar e degradar as pessoas, pela insistência nos aspectos mais negativos do ser humano, a violência, o sexo sem regras, o culto do dinheiro e da imagem. Ao chocar e escandalizar destroem o desenvolvimento harmonioso da pessoa, especialmente dos mais vulneráveis. Há que fomentar uma pedagogia da correcta utilização destes poderosos meios de comunicação e saber boicotá-los quando é necessário.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

