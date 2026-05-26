Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim promove 2.ª edição de “Folclore e Festa”

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O Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim organiza, nos dias 30 e 31 de maio, a segunda edição do festival “Folclore e Festa 2026”, no largo do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. O evento, de entrada livre, promete reunir a comunidade num fim de semana dedicado à cultura popular portuguesa, com uma programação diversificada que combina folclore, música ao vivo, um passeio de pasteleiras e momentos de convívio entre gerações.

O primeiro dia, sábado, dia 30 de maio, arranca às 17h00 com um Festival de Folclore que reúne cinco grupos representativos de diferentes regiões do país. Para além do rancho anfitrião, sobem ao palco o Rancho Folclórico das Terras de Geraz do Lima, de Viana do Castelo, o Rancho Folclórico do Calvário, do Algarve, o Grupo Folclórico S. Salvador de Macieira da Maia, de Vila do Conde, e o Rancho Grupo Típico de Cadima, de Cantanhede.

Todos os grupos participantes comprometem-se a apresentar exclusivamente músicas de recolha etnográfica da sua região, às quais não seja conhecido ou atribuído autor, garantindo assim a autenticidade e o rigor do património imaterial que este festival se propõe preservar e divulgar.

À noite, pelas 21h30 é a vez do duo Jorge Paulo & Susana animarem a festa, seguidos, às 22h30, de Jorge Manuel e bailarinas.

O domingo, dia 31, começa de forma diferente. Às 9h30 realiza-se o Passeio de Pasteleiras, uma das iniciativas mais características deste evento e que convida os participantes a percorrer a localidade em cima das suas bicicletas de passeio.

As inscrições podem ser feitas através de José Alberto Calado, pelo número 965 077 180, ou de Guilherme Simões, pelo 919 748 032. Já à tarde, às 18h00, Diogo Pombas e Beatriz Vital sobem ao palco acompanhados por João Vaz na guitarra portuguesa e Alexandre Silva na viola, numa atuação que alia o fado e a música tradicional portuguesa. O encerramento do festival fica a cargo do Quarteto Nelson Pisco, a partir das 20h00.

Ao longo dos dois dias, o recinto conta ainda com uma quermesse e com serviço de almoços e jantares assegurado pela tasquinha do rancho, reforçando o espírito festivo e comunitário que caracteriza esta iniciativa.