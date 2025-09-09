Quinta da Alorna acolhe campos de demonstração da Agroglobal 2025

A Agroglobal, a maior feira agrícola profissional do país, arrancou esta terça-feira, dia 9 de setembro, com um formato diferente. Pela primeira vez, o certame divide-se entre o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, e os campos da Quinta da Alorna, em Almeirim.

A 10.ª edição deste evento reúne cerca de 280 empresas e entidades ligadas à agricultura, pecuária, floresta e indústria agroalimentar. Assume-se, por isso, como um espaço de partilha de conhecimento, inovação tecnológica e promoção do agro-negócio.

O certame foi inaugurado por José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Mar, que destacou a importância do setor para a economia do país e sublinha que a feira é “um espaço de partilha e conhecimento”.

José Manuel Fernandes reforçou ainda a importância da gestão da água para o futuro da agricultura e destacou que os investimentos no Rio Tejo são decisivos. O ministro da Agricultura e Mar acrescentou que “se conseguirmos armazenar a água para depois a distribuir através de uma rede interligada e eficiente, estaremos a dar um passo essencial para garantir a sustentabilidade do setor”.

Receber a Agroglobal na Quinta da Alorna é, para Pedro Lufinha, diretor geral da propriedade, uma oportunidade estratégica. “Temos acesso a experiências que não são feitas por nós, com produtos que normalmente não cultivamos”, explicou. Destacou também que a iniciativa permite aumentar a eficiência e adotar práticas agrícolas mais sustentáveis. De acordo com Pedro Lufinha, o principal objetivo é “produzir melhor com menos recursos”.

A participação na Agroglobal dá à Quinta da Alorna uma visibilidade significativa e reforça a posição da propriedade no setor agrícola e na promoção dos seus vinhos. Pedro Lufinha mostrou-se confiante quanto à continuidade do modelo em edições futuras. “O feedback que tivemos hoje foi muito bom, estamos em crer que resultará muito bem e será para repetir”, afirma.

A Quinta da Alorna está a disponibilizar campos de demonstração, num espaço privilegiado onde os visitantes têm contacto direto com novas técnicas agrícolas, equipamentos de última geração e soluções ligadas à sustentabilidade. Além desta vertente, a propriedade aproveita ainda a feira para divulgar os seus vinhos e explorar novas oportunidades de negócio.

Com uma área total de 2.600 hectares, a Quinta da Alorna conjuga diferentes culturas agrícolas, uma vasta área florestal e a produção vitivinícola. A diversidade e a dimensão da propriedade permitem-lhe investir de forma contínua na modernização da atividade agrícola, ao mesmo tempo que mantém uma forte aposta na sustentabilidade, com práticas que valorizam a preservação do solo, a utilização eficiente da água e a rotação de culturas.