Festa das Vindimas regressa a Fazendas de Almeirim de 19 a 21 de setembro

As Fazendas de Almeirim vão receber, entre os dias 19 e 21 de setembro, mais uma edição da tradicional Festa das Vindimas, um evento que promete animar a freguesia com música, folclore, gastronomia e tradição.

A abertura oficial está marcada para sexta-feira, dia 19, com o hastear da bandeira e a inauguração da tasquinha. A noite vai ser dedicada à juventude, com destaque para o espetáculo “Noite Jovem – Fado e Memória”, que conta com a presença de Catarina Cardeta, Carlos Silva, Diogo Pombas, Ginestal Martins entre outros convidados. Segue-se a atuação da Banda Leão Doméstico, encerrando a noite com a animação do DJ Reflexus.

No sábado, dia 20, a manhã arranca com o Passeio de Motos da Festa das Vindimas, que já conta com a sua 3.ª edição, enquanto à tarde ganha vida o habitual Desfile com Trajes Antigos pelas ruas da vila.

Mais tarde, o Festival de Folclore Infantil vai ter grande destaque, com a participação de vários ranchos vindos de diferentes regiões do país. Entre eles o Rancho Folclórico Infantil da Praça, de Vila do Conde, o Rancho Folclórico Infantil da Ourentã, de Cantanhede, o Rancho Folclórico Infantil de Flores da Beira, de Porto Salvo e o o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim. A noite vai ser marcada pelo espetáculo dos artistas Léo & Leandro e pelo baile animado pela banda FM Music.

O domingo, dia 21, começa com celebrações religiosas. Durante a tarde, realiza-se o desfile alusivo às vindimas e o Festival de Folclore, que está a cargo da Velha Guarda de Fazendas de Almeirim e conta com a participação de grupos da região, além de convidados de outras localidades.

Rancho Folclórico da Casa do Povo da Vila de Aguçadoura, de Póvoa do Varzim, Rancho Folclórico de Citânia, de Sanfins, Grupo Etnográfico de Danças e Cantares do Zambujal, de Cantanhede, Velha Guarda do Folclore de Fazendas de Almeirim e Grupo de Bombos Raia dos Sonhos, de Ladoeiro, são os convidados para este ano.

O encerramento vai ser marcado por uma noite de fados, com a presença de vozes como Sofia Ferreira, Rui Tanoeiro, Ana Rita Prada e Valéria Carvalho, acompanhados pelos guitarristas André Silva e José Elmiro Nunes.