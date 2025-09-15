Autárquicas: 13 mil viram debate de Benavente. Hoje é a vez da Golegã

Os Jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, e as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e a Rádio Bonfim (104.9 FM), prosseguem esta noite (21h), o ciclo de debates entre os candidatos às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro, de cada um dos dez concelhos da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo que fazem parte do distrito de Santarém.
Hoje o debate é dedicado ao Concelho da Golegã e terá como intervenientes Ana Isabel Caixinha (PS), António Camilo (2025 Por Todos), Miguel Cotrim (CHEGA) e Valter Ferreira (CDU).
Na passada sexta-feira o debate dedicado ao Concelho de Benavente teve perto de 13 mil visualizações.
Com realização conjunta e moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação, os debates terão a duração de 60 a 90 minutos, consoante o número de candidatos de cada concelho, e serão transmitidos em directo nas redes sociais do Jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, e via rádio, através da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.
Os debates realizam-se no auditório do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, em Santarém, sempre às 21h00, sem a presença de público.
Depois do debate desta segunda-feira, dedicado à Golegã, as conversas prosseguem quarta-feira (dia 17) desta feita com os candidatos ao Concelho de Salvaterra de Magos, continuando dia 19 com Coruche, dia 22 Rio Maior, dia 24 Chamusca, dia 26 Cartaxo, dia 29 Alpiarça, dia 1 de Outubro Almeirim e finalizam a 3 de Outubro com o debate dedicado ao Concelho de Santarém.
Últimas:
Motorista tenta enganar GNR com cartão de tacógrafo de outra pessoa
PARA HOJE / 15.SET
Fazendense entra a perder no Distrital frente ao Mação
Três feridos, incluindo uma criança, em acidente com duas viaturas no Frade de Cima (c/fotos)
Rodolfo Dias alcança 6.º lugar na HUEX NON STOP
PARA HOJE / 14.SET
PARA HOJE / 13.SET
Dez concelhos da Lezíria do Tejo em dez debates para o ajudar a decidir
Salvador Carvalho conquista medalha de bronze na Taça Europeia de Karaté JKS
CCDR Lisboa e Vale do Tejo dinamiza ação de capacitação cultural em Almeirim
PARA HOJE / 12.SET
PSP regista diminuição de furtos em residências no 1.º semestre de 2025
Festa das Vindimas regressa a Fazendas de Almeirim de 19 a 21 de setembro
Homem furta viatura em Torres Novas e é apanhado pela GNR na A1
Tenta atropelar militares da GNR e coloca-se em fuga
Estrada do Moinho de Vento condicionada ao trânsito devido a obras de requalificação
Almeirim recebe nova recolha de sangue a 17 de setembro
GNR arranca com a campanha “Escola Segura” para o ano letivo 2025/2026
Exposição itinerante dos 50 anos da Diocese de Santarém até dia 28 de setembro em Almeirim
Autárquicas: 13 mil viram debate de Benavente. Hoje é a vez da Golegã
Os Jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, e as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e a Rádio Bonfim (104.9 FM), prosseguem esta noite (21h), o ciclo de debates entre os candidatos às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro, de cada um dos dez concelhos da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo que fazem parte do distrito de Santarém.