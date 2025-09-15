Autárquicas: 13 mil viram debate de Benavente. Hoje é a vez da Golegã

Os Jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, e as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e a Rádio Bonfim (104.9 FM), prosseguem esta noite (21h), o ciclo de debates entre os candidatos às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro, de cada um dos dez concelhos da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo que fazem parte do distrito de Santarém.



Hoje o debate é dedicado ao Concelho da Golegã e terá como intervenientes Ana Isabel Caixinha (PS), António Camilo (2025 Por Todos), Miguel Cotrim (CHEGA) e Valter Ferreira (CDU).



Na passada sexta-feira o debate dedicado ao Concelho de Benavente teve perto de 13 mil visualizações.



Com realização conjunta e moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação, os debates terão a duração de 60 a 90 minutos, consoante o número de candidatos de cada concelho, e serão transmitidos em directo nas redes sociais do Jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, e via rádio, através da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.



Os debates realizam-se no auditório do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, em Santarém, sempre às 21h00, sem a presença de público.



Depois do debate desta segunda-feira, dedicado à Golegã, as conversas prosseguem quarta-feira (dia 17) desta feita com os candidatos ao Concelho de Salvaterra de Magos, continuando dia 19 com Coruche, dia 22 Rio Maior, dia 24 Chamusca, dia 26 Cartaxo, dia 29 Alpiarça, dia 1 de Outubro Almeirim e finalizam a 3 de Outubro com o debate dedicado ao Concelho de Santarém.