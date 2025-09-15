Nova Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim já está ao serviço da população

O edifício da antiga Escola de São José ganhou uma nova vida. A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim transferiu os seus serviços para o espaço, agora reabilitado, que passa a ser um polo central de atendimento aos cidadãos. As novas instalações estão abertas ao público a partir de hoje, dia 15 de setembro.

A escolha do edifício não foi por acaso. “Trata-se de um edifício simbólico, foi uma escola que muita gente aqui da freguesia frequentou. Por outro lado, já estava em degradação e merecia ser reabilitado”, explica João Apolinário, presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.

O novo espaço reúne agora os serviços administrativos, o Espaço Cidadão e, em breve, o serviço de CTT, “assim que eles trocarem para aqui a linha técnica”, refere João Apolinário.

As obras de reabilitação foram profundas e incluíram “alteração de lajes e construção de casas de banho”, descreve o presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim. No piso superior encontra-se agora o gabinete da presidência, gabinetes para o secretário e tesoureiro, uma sala de reuniões e a nova sala da assembleia.

As novas instalações trazem melhores condições quer para os funcionários, quer para os cidadãos. “No edifício antigo estávamos todos muito apertados”, recorda João Apolinário. “Agora temos uma sala ampla para receber todos os deputados, o executivo e uma quantidade generosa de público que possa vir assistir às assembleias”, acrescenta.

Além de mais espaço, a Junta de Freguesia modernizou a sua imagem e o atendimento. “Os cidadãos podem esperar um melhor atendimento e com mais condições. Modernizámos muito a nossa imagem para que as pessoas se sintam bem aqui”, afirma.

O espaço exterior também foi feito a pensar na comunidade, pois promove momentos de encontro e convívio. Ao final do dia, é habitual ver jovens a ocupar o local para conversar e socializar.

De acordo com João Apolinário, este é um passo importante no serviço público local. “É um símbolo da freguesia, que está agora reabilitado, com o objetivo de durar umas boas décadas. Por outro lado, devemos ter um contacto próximo com a população e dar melhores condições de trabalho aos nossos funcionários”, conclui.