Campo do Sporting vandalizado

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O Campo do Sporting, em Fazendas de Almeirim, foi novamente vandalizado. A denuncia foi feita pela junta que diz ter encontrado “vidros partidos e outros detritos (patas de animal) que colocam em risco quem utiliza este espaço, especialmente as nossas crianças.”

A junta chega mesmo a interrogar-se como é possível alguém estar a destruir um espaço da freguesia: “Custa compreender o que leva alguém a destruir o que é de todos… Os espaços comuns existem para serem vividos, não vandalizados.”

Por fim, a Junta pede a quem viu algo ou têm informações sobre quem comete estes atos, contactem a Junta de Freguesia.

“Vamos proteger o que é nosso!”, apela a Junta.