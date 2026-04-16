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Sociedade

Campo do Sporting vandalizado

Por: Redação 16 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Campo do Sporting, em Fazendas de Almeirim, foi novamente vandalizado. A denuncia foi feita pela junta que diz ter encontrado “vidros partidos e outros detritos (patas de animal) que colocam em risco quem utiliza este espaço, especialmente as nossas crianças.”

A junta chega mesmo a interrogar-se como é possível alguém estar a destruir um espaço da freguesia: “Custa compreender o que leva alguém a destruir o que é de todos… Os espaços comuns existem para serem vividos, não vandalizados.”

Por fim, a Junta pede a quem viu algo ou têm informações sobre quem comete estes atos, contactem a Junta de Freguesia.

“Vamos proteger o que é nosso!”, apela a Junta.

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