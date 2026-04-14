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Cultura

Exposição sobre Ditadura e Revolução está a decorrer em Fazendas de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 14 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Já se encontra a decorrer, no Polo da Biblioteca Municipal em Fazendas de Almeirim, a exposição documental “Ditadura, Revolução, Democracia”, uma iniciativa que assinala os 50 anos do 25 de Abril de 1974. A mostra pode ser visitada até ao dia 30 deste mês.

A exposição pretende destacar um dos momentos mais marcantes da história de Portugal, de forma a contribuir para a investigação, produção e disseminação de conhecimento sobre o período que conduziu ao fim da ditadura e à consolidação da democracia no país. Este percurso histórico é apresentado através de documentos e conteúdos que evidenciam as profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais que culminaram na democratização e na europeização de Portugal.

A iniciativa foi promovida pela Comissão Consultiva Concelhia do Plano Nacional das Artes (PNA), conta com o apoio da Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril. O objetivo passa por aproximar a comunidade local da memória histórica nacional, incentivando a reflexão sobre os valores da liberdade e da participação democrática.

A exposição integra-se no programa comemorativo das cinco décadas sobre a Revolução de Abril e proporciona aos visitantes a oportunidade de contactar com testemunhos documentais que ajudam a compreender o contexto da ditadura, o processo revolucionário e o caminho até à democracia.

Aberta ao público desde o início do mês, a mostra convida a população a analisar um período determinante da história contemporânea portuguesa.

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