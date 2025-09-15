Pântano faz a primeira parte da antiga banda do Joey Jordison

A banda do almeirinense Nuno Rodrigues, Pântano, vai fazer a primeira parte da antiga banda do Joey Jordison (Slipknot) nesta data única e exclusiva em Portugal.



Os Sinsaenum contam com nomes bem conhecidos da cena internacional, tais como Fred Leclercq (Kreator) Sean Zatorsky (Chimaira) Attila (Mayhem) e Andre Joyzi(ex-Breed77)



A banda Allgema também marca presença com o seu Groove metal .

Numa nota, “invocamos todas as criaturas do Pântano a comparecerem neste Lore repleto de peso e diversidade sónica!”

Os bilhetes está à venda em www.unkind.pt.