PANTÂNO regressa aos palcos

A banda PANTÂNO está de regresso aos palcos com toda a força e essência sombria e melancólica que os caracteriza. A banda surge com uma nova formação e uma sonoridade ainda mais apurada e madura. Com Nuno Rodrigues (WAKO) na voz e Arlindo Cardoso (Icon & The Black Roses) na bateria, a banda conta agora com Aires Pereira (Moonspell) no baixo, Paulo Basílio (Ex-Votos) e João Arroja (Low Torque) nas guitarras.

Combinando uma atmosfera obscura e acabrunhada, assente em riffs pesados e arrastados, os PÂNTANO trazem consigo um tsunami lamacento que não deixará ninguém indiferente à sua passagem.



O regresso está agendado para dia 19 abril, no RCA Club, em Lisboa, com os FAEMINE que mesmo sendo um nome desconhecido de uma boa parte do meio nacional, os seus membros carregam consigo anos de experiência acumulados em projetos com relevância no metal português.