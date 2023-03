Escape Bar: Um “novo” espaço em Almeirim

No passado dia 25 deu-se à abertura do Escape Bar, um novo espaço gerido por Nuno Rodrigues, vocalista dos WAKO e dos PÂNTANO.

Por lá já passaram nomes bem conhecidos do público em geral , como Nuno Norte e no próximo dia 11, o Escape Bar conta com António Freitas, figura da rádio e televisão para um DJ set. O Escape Bar é na Rua Gil Vicente, no antigo Bar Gil Vicente.

O conceito do Escape é direcionado para ecléticas e arrojadas atividades culturais, que vão desde eventos de música ao vivo até exposições de arte.

O horário de funcionamento do mesmo será de 5ª feira a Domingo, das 21h às 2h.

Almeirim tem agora uma forma de Escape do que é convencional.