O concerto do Pântano em Almeirim está a chegar. É dia 24 fevereiro pelas 21h30. “O tão aguardado regresso aos palcos. Será um ato especial no berço do Pântano , as profundezas do Ribatejo em Almeirim”, diz a banda.

A entrada para este evento será gratuita , mas devido à lotação limitada , deve-se fazer a reserva do bilhete através do seguinte email: bilheteiraalmeirim@gmail.com

O levantamento do mesmo será feito no local do concerto, o Cine-teatro de Almeirim.