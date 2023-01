Pântano apresentam novo trabalho no regresso a Almeirim

Os Pântano, banda Sludge-Southren e Grunge cantado em Português, está de volta a Almeirim, no próximo dia 24 de janeiro, pelas 21h30.

Nuno Rodrigues, vocalista e membro fundador da banda e também dos Wako, apresenta o mais recente trabalho do grupo musical no Cine Teatro de Almeirim.

“O tão aguardado regresso ao palcos. Até lá iremos também lançar o novo single INFERNO. Será um acto especial no berço do Pântano, as profundezas do Ribatejo em Almeirim”, assinala Nuno Rodrigues.

As entradas para este concerto são gratuitas, mas requerem o levantamento do bilhete.