Multinacional francesa Soprema investe mais de 100 milhões de euros em Almeirim e Alpiarça

A multinacional francesa Soprema vai investir mais de 100 milhões de euros em novas unidades industriais nos concelhos de Almeirim e Alpiarça, num projeto cuja concretização está prevista para 2027. A empresa já tem uma unidade industrial a laborar na Zona Industrial de Alpiarça.

Referência internacional em soluções técnicas para a construção, como impermeabilização, isolamento térmico e acústico, a empresa pretende aumentar a capacidade produtiva, apoiar o crescimento dos mercados internacionais e reforçar a sua posição estratégica no sul da Europa.

Segundo a Soprema, a proximidade geográfica entre as duas localizações permitirá uma abordagem integrada e eficiente, alinhada com os princípios de sustentabilidade e inovação que norteiam o grupo.

Em Almeirim, o grupo vai construir uma nova unidade industrial nos terrenos inicialmente destinados à fábrica de cenouras bebé, projeto que acabou por ser transferido para Santarém devido a entraves colocados pela APA relativamente à abertura de furos. A nova fábrica vai criar dezenas de posto de trabalho diretos e indiretos e será um pilar fundamental para o desenvolvimento de soluções inovadoras, destinadas a melhorar a eficiência energética dos edifícios, tanto existentes como futuros.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, sublinha a importância deste investimento para o concelho e para toda a região.

“É um investimento de muitos milhões que vai criar trabalho especializado e bem remunerado. Depois de termos aprovado a licença de construção para a fábrica das cenouras, que acabou por não avançar, conseguimos encontrar uma alternativa sólida. Surgiu a oportunidade de captar a Soprema e, em poucos meses, o terreno foi comprado, os projetos começaram a andar e em 2027 esta será uma realidade. Hoje é um dia feliz para Almeirim”, destacou.

O autarca acrescenta que o projeto irá criar centenas de postos de trabalho diretos e indiretos, consolidando a atratividade do concelho para a instalação de projetos industriais assentes em inovação, sustentabilidade e responsabilidade social.

A Soprema, de origem francesa e ainda gerida pela família fundadora, é um grupo industrial de referência que fatura anualmente mais de 5 mil milhões de euros. O investimento no Ribatejo insere-se num plano mais amplo de modernização e expansão industrial, reforçando a confiança da empresa na região, nas suas infraestruturas, na sua localização estratégica e no capital humano disponível.

