Tiros de pressão de ar preocupam utilizadores de parque em Fazendas de Almeirim

Vários utilizadores do parque situado na Rua do Infantário, em Fazendas de Almeirim, têm relatado uma situação preocupante com disparos de pressão de ar alegadamente provenientes de uma habitação próxima do espaço público.

Uma testemunha que contactou o Jornal O Almeirinense afirmou que os disparos têm como alvo os frequentadores do parque, local habitualmente procurado por famílias. A situação tem gerado receio entre a população, que vê comprometida a sua segurança num espaço destinado ao lazer e ao convívio.

De acordo com a testemunha, o caso já terá sido reportado duas vezes à Guarda Nacional Republicana (GNR). Numa primeira intervenção, os militares deslocaram-se ao local e tentaram abordar os moradores da habitação em causa, mas sem resultados visíveis.

Mais recentemente, na noite de ontem, dia 16 de setembro, a GNR voltou a ser chamada ao local e terá comparecido após um período de espera de cerca de duas horas. No entanto, segundo a testemunha, a atuação terá ficado limitada a recomendações de precaução aos utilizadores do parque.

Trata-se de uma situação que, de acordo com os relatos, já se repetiu em várias ocasiões, inclusive quando menores se encontravam no espaço. Os moradores da freguesia apelam a uma resolução célere, que volte a garantir segurança no parque.