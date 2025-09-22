Cine Teatro de Almeirim recebe fado e teatro infantil em outubro

O Cine Teatro de Almeirim vai acolher dois espetáculos no próximo mês. No dia 17 de outubro realiza-se o concerto “Fado do Mondego ao Tejo” com Fábio Borges, e a 25 de outubro sobe ao palco a peça infantil “Aladino e a Lâmpada Mágica”, produzida pela JP Beats Entertainment.
O espetáculo de fado tem lugar às 21h30 e promete uma noite memorável com clássicos e temas inéditos interpretados por Fábio Borges. Os bilhetes têm o custo de 5 euros e estão disponíveis na bilheteira do Cine Teatro.
Já a peça “Aladino e a Lâmpada Mágica”, pensada para o público infantil e para as famílias, é apresentada às 16h00 e adapta o célebre conto para o palco com cenários mágicos e personagens inesquecíveis. Os bilhetes têm o valor de 10 euros e podem ser adquiridos na Ticketline, Worten e outros locais habituais.