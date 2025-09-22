Debates Autárquicos registam perto de 63 mil visualizações

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), continua a registar uma forte adesão do público. Até ao momento, as transmissões online já somam perto de 63 mil visualizações acumuladas, número que continua a crescer.

O mais recente debate, dedicado ao concelho de Coruche, realizou-se na sexta-feira, dia 19 de setembro, e conta já com mais de 17 mil visualizações. Anteriormente, os debates realizados nos concelhos de Salvaterra de Magos, Golegã e Benavente também registaram uma forte participação online.

Esta segunda-feira, dia 22 de setembro, é a vez do concelho de Rio Maior. O debate tem início marcado para as 21h00, no auditório do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, e será transmitido em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e via rádio, através da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.

Para a presidência da Câmara Municipal de Rio Maior estão confirmados os candidatos Miguel Paulo (PS), Luís Filipe Dias (AD), Ana Esperança (CDU), Luís Caetano (LIVRE) e Jorge Silva (VOLT).

Os debates têm a duração média de 60 a 90 minutos e são moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação envolvidos, de forma a proporcionar aos cidadãos um espaço para apresentação e discussão de ideias e propostas no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro.