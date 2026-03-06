Câmara de Almeirim reformula projeto de requalificação do Mercado Municipal

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim vai reformular o projeto de requalificação do Mercado Municipal. A proposta inicial previa a construção de um piso superior para instalar a Loja do Cidadão, mas os elevados custos da obra levaram a autarquia a abandonar essa solução.

Em declarações a O ALMEIRINENSE, o vice-presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Filipe Torres, revelou que o projeto com o piso superior teria um custo superior a seis milhões de euros, contando apenas com uma comparticipação de cerca de 600 mil euros através de fundos.

“Os valores são muito elevados. A comparticipação que existia — e que continua a existir — é apenas de cerca de um quinto. É muito baixa. Por isso vamos reformular o projeto, sem o piso superior, para instalar a Loja do Cidadão e disponibilizar o restante espaço para comércio, com o objetivo de dinamizar a zona envolvente”, explicou o autarca.

O novo projeto do executivo camarário prevê que metade do espaço seja ocupada pela Loja do Cidadão, ficando a restante área destinada às bancas do mercado e a outros espaços comerciais.

“Queremos fazer um projeto que seja exequível, não uma coisa megalómana que depois nunca mais se consiga concretizar. Mais vale fazer pouco, mas bem, e tornar o espaço funcional. Neste momento, o mercado não está funcional”, acrescentou Filipe Torres.

O autarca não revelou o custo total da obra.

Projeto discutido há cerca de uma década

A requalificação do Mercado Municipal tem sido debatida há cerca de dez anos, desde os primeiros mandatos de Pedro Ribeiro como presidente da Câmara de Almeirim.

Em março de 2016, o então autarca anunciou a intenção de criar uma Loja do Cidadão no primeiro andar, com o objetivo de atrair mais pessoas e dinamizar o mercado. A ideia passava por lançar o concurso da obra nesse mesmo ano e avançar com a requalificação em 2018, caso houvesse financiamento aprovado.

Contudo, em abril desse ano, um estudo mais detalhado concluiu que não seria possível intervir na estrutura existente para criar um primeiro piso, o que levou a repensar o projeto. Ainda assim, chegou a ser equacionada uma solução que incluía restaurantes, lojas e até um espaço cultural, inspirada no modelo do Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa.

Em 2017, a autarquia voltou a equacionar a possibilidade de o mercado ter dois pisos, prevendo candidatar a obra a fundos comunitários.

No ano seguinte, Pedro Ribeiro reuniu-se com os vendedores do mercado para apresentar um projeto de requalificação da infraestrutura, que custou cerca de 75 mil euros, elaborado por ajuste direto. A proposta incluía várias hipóteses de intervenção e teve, na altura, uma receção positiva por parte dos comerciantes. O objetivo era avançar com as obras em junho de 2019, com um prazo de execução de cerca de um ano.

Apesar das várias intenções e estudos ao longo da última década, a requalificação do Mercado Municipal de Almeirim continua por concretizar.