Câmara de Almeirim prepara requalificação total dos Paços do Concelho

Imprimir

O executivo da Câmara Municipal de Almeirim vai avançar com a requalificação do edifício dos Paços do Concelho. O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, mas prevê uma renovação profunda de toda a infraestrutura.

Segundo Filipe Torres, vice-presidente da Câmara Municipal de Almeirim, responsável pelo pelouro dos equipamentos municipais, existe uma “necessidade muito grande de renovar” tanto o edifício mais recente como o mais antigo. O autarca adianta que já foram iniciados contactos com projetistas para dar início à avaliação técnica e definição do projeto.

De acordo com o vice-presidente, o edifício mais recente revela-se “muito pouco funcional”, apontando vários “problemas ao nível da cobertura”. Já o edifício antigo apresenta fragilidades na eletricidade, redes de águas e esgotos, acessibilidades e telecomunicações.

“A ideia é fazer uma renovação total, tanto da envolvente exterior (telhados, paredes e janelas), como do interior, cujas infraestruturas estão muito datadas e obsoletas”, sublinha.

A intervenção deverá avançar através de um projeto de raiz. O executivo admite ainda integrar no plano o terreno adjacente ao edifício, adquirido no mandato anterior.

“Estamos a trabalhar nisso também e a ponderar o que poderá ser feito naquele espaço”, acrescenta Filipe Torres.

A falta de espaço para os funcionários municipais é outro dos problemas identificados pelo executivo, reforçando a necessidade de uma intervenção estrutural no edifício.