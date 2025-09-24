Sociedade

Repavimentação condiciona trânsito

0
24 de Setembro, 202524 de Setembro, 2025
Repavimentação condiciona trânsito

Esta quinta-feira, dia 24 setembro, a câmara municipal de Almeirim vai repavimentar a Rua Dr. Torrão Santos (uma rua paralela à rua Condessa da Junqueira).

A autarquia solicita a melhor atenção das pessoas para que não deixem viaturas estacionadas nessa rua.