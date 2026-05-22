Almeirim aposta forte nas Festas da Cidade com Dillaz, Quim Barreiros, Vizinhos e Bandidos do Cante

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As Festas da Cidade de Almeirim arrancam no sábado, dia 20 de junho, com vários dias de animação que combinam música, folclore, marchas, tradição e gastronomia, com especial destaque para as tradicionais tasquinhas, que voltam a assumir um papel central no recinto.

O cartaz deste ano reúne nomes bem conhecidos do público, como Dillaz, Quim Barreiros, os Vizinhos e os Bandido do Cante, além de projetos como os Trotíl, o espetáculo Vento Norte – Tributo a Rui Veloso e o Tributo a Ivete Sangalo, garantindo animação ao longo de toda a semana.

As festas começam no sábado, dia 20, com a abertura oficial e inauguração de exposição na Biblioteca, seguida de dança social pela USAL, atuação da escola de folclore da Casa do Povo de Almeirim e o concerto de Dillaz, terminando com picaria e animação noturna na Arena de Almeirim.

No domingo, dia 21, o programa inclui dança criativa com Sofia Campos, atuação do Rancho Folclórico de Paço dos Negros, concerto dos Trotíl e nova noite de picaria.

A segunda‑feira, dia 22, fica marcada por uma aula de zumba, atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim e o Tributo a Ivete Sangalo.

Na terça‑feira, dia 23, sobem ao palco as Velhas Guardas do Folclore de Fazendas, a Marcha do CRIAL e o popular Quim Barreiros, num dos momentos mais aguardados.

A quarta‑feira, dia 24, conta com a Tuna da USAL, o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim e a Banda Marcial de Almeirim.

Na quinta‑feira, dia 25, há dança, atuação do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, Marcha de Fazendas e o concerto dos Bandidos do Cante.

A sexta‑feira, dia 26, inclui a prova “Correr nas Festas”, atuação da Velha Guarda da Casa do Povo de Almeirim, o espetáculo Vento Norte – Tributo a Rui Veloso, além de picaria e nova sessão de animação noturna.

No sábado, dia 27, destacam‑se as marchas de Benfica do Ribatejo e o Festival de Folclore, encerrando novamente com picaria e música pela noite dentro.

As festas terminam no domingo, dia 28, com paraquedismo, atuação do Rancho Os Camponeses da Raposa, Marcha de Almeirim e o concerto dos Vizinhos, que fecham o evento.

Ao longo de todos os dias, o recinto conta com tasquinhas dinamizadas por associações e coletividades, oferecendo o melhor da gastronomia local e proporcionando um espaço de convívio que é já uma das marcas das festas.