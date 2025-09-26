Fazendense vence União de Tomar e soma primeira vitória

A Associação Desportiva Fazendense venceu, na quarta-feira, dia 24 de setembro, o União Futebol Comércio e Indústria de Tomar por 3-1, em jogo em atraso da 2.ª jornada da 1.ª Divisão Distrital de Santarém/Andrade Corvo Saúde.
A equipa de Fazendas de Almeirim construiu a vitória com golos de Marco Tiago, Guilhas e João Lopes, enquanto o tento de honra dos tomarenses foi apontado por Jaime Rodrigues.
Com este resultado, o Fazendense soma os primeiros três pontos, depois de um arranque azarado na competição.
Tabela classificativa:
|Posição
|Clube
|Pontos
|1
|AD Mação
|6
|1
|CA Ouriense
|6
|3
|GD Pontével
|4
|4
|CD Torres Novas
|4
|5
|AD Fazendense
|3
|6
|União FCI Tomar
|3
|7
|SL Cartaxo SAD
|3
|8
|CD Os Águias
|3
|9
|AC Alcanenense
|2
|9
|CA Riachense
|2
|11
|AR Porto Alto
|2
|12
|CD Amiense
|1
|12
|Entroncamento AC
|1
|12
|GD Coruchense
|1
|15
|S. Abrantes Benfica
|1
|16
|Tramagal SU
|0