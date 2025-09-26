Fazendense vence União de Tomar e soma primeira vitória

A Associação Desportiva Fazendense venceu, na quarta-feira, dia 24 de setembro, o União Futebol Comércio e Indústria de Tomar por 3-1, em jogo em atraso da 2.ª jornada da 1.ª Divisão Distrital de Santarém/Andrade Corvo Saúde.

A equipa de Fazendas de Almeirim construiu a vitória com golos de Marco Tiago, Guilhas e João Lopes, enquanto o tento de honra dos tomarenses foi apontado por Jaime Rodrigues.

Com este resultado, o Fazendense soma os primeiros três pontos, depois de um arranque azarado na competição.

Tabela classificativa: