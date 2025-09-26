Desporto

Fazendense vence União de Tomar e soma primeira vitória

26 de Setembro, 202526 de Setembro, 2025
A Associação Desportiva Fazendense venceu, na quarta-feira, dia 24 de setembro, o União Futebol Comércio e Indústria de Tomar por 3-1, em jogo em atraso da 2.ª jornada da 1.ª Divisão Distrital de Santarém/Andrade Corvo Saúde.

A equipa de Fazendas de Almeirim construiu a vitória com golos de Marco Tiago, Guilhas e João Lopes, enquanto o tento de honra dos tomarenses foi apontado por Jaime Rodrigues.

Com este resultado, o Fazendense soma os primeiros três pontos, depois de um arranque azarado na competição.

Tabela classificativa:

PosiçãoClubePontos
1AD Mação6
1CA Ouriense6
3GD Pontével4
4CD Torres Novas4
5AD Fazendense3
6União FCI Tomar3
7SL Cartaxo SAD3
8CD Os Águias3
9AC Alcanenense2
9CA Riachense2
11AR Porto Alto2
12CD Amiense1
12Entroncamento AC1
12GD Coruchense1
15S. Abrantes Benfica1
16Tramagal SU0