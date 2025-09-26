Placas publicitárias de futura oficina vandalizadas em Almeirim (c/fotos)

As placas de publicidade da oficina AMX Carservice, que abre no próximo dia 1 de outubro na zona industrial de Almeirim, têm sido alvo de repetidos atos de vandalismo antes mesmo da inauguração do espaço.

Segundo os responsáveis pela futura oficina, os suportes promocionais têm sido pintados com spray ou mesmo arrancados, numa situação que já motivou a apresentação de queixa às autoridades. O caso encontra-se agora em investigação, incluindo pela Polícia Judiciária.

“É com profunda tristeza que partilhamos a situação que temos vivido. Antes mesmo da inauguração, as placas da nossa futura oficina têm sido alvo de vandalismo e destruídas de forma repetida. Este tipo de atitude dói, porque por trás de cada detalhe existe muito trabalho, esforço e sacrifício”, refere a empresa em comunicado.

Em declarações ao O Almeirinense, António Morgado, proprietário da AMX Carservice, mostrou-se indignado com o sucedido: “É triste, antes de abrir portas e sem fazer mal a ninguém, passar por isto. Apenas quero fazer o meu trabalho com honestidade, transparência e humildade perante todos os clientes. Tenho 38 anos de experiência no ramo automóvel e nunca passei por uma situação idêntica”, afirmou.

Para António Morgado, esta situação “revela o carácter e profissionalismo de certas pessoas”, mas garante que não será impeditivo da abertura da oficina.

“Na minha opinião, há mercado para todos, desde que sejamos humanos, honestos e verdadeiros, com transparência, respeito e sinceridade perante os clientes. Sempre foi essa a minha base de princípios e de vida”, sublinhou.

Apesar dos atos de vandalismo, a AMX Carservice mantém o objetivo de abrir em breve as suas portas em Almeirim, com o compromisso de oferecer um serviço diferenciado.