Ponta de lança almeirinense renova contrato com o SportingCP

O Sporting Clube de Portugal renovou contrato de formação com Ana Tomaz. Com 19 golos apontados nas duas últimas temporadas ao serviço do Sporting CP, a jogadora quer dar continuidade ao trabalho desenvolvido.

“Sinto-me orgulhosa por assinar por este Clube, é um sonho desde pequenina”, referiu aos meios de comunicação do Clube.

A jovem futebolista transferiu-se do CS Marítimo para o Sporting CP em 2023/2024 e recordou o passo dado na carreira. “Vim da Madeira, de longe da minha família e foi bom regressar aqui para mais perto e para o Sporting CP. Vir para o Sporting CP foi uma alegria. Mesmo fisicamente, desde alimentação e tudo o mais, foi uma grande mudança para mim”.

Ana Tomaz traçou objectivos de curto prazo e com clareza. “A próxima época é muito importante para mim e para o meu crescimento, quero atingir o objectivo de chegar à equipa A, claro, e é uma época que quero levar a equipa a ganhar o Campeonato”.

A futebolista, que já teve oportunidade de treinar na equipa A, sentiu a confiança como um incentivo para continuar a trabalhar. “Poder estar com jogadoras como a Cláudia Neto é uma grande inspiração dentro e fora do campo. A primeira vez que fui à equipa A foi um orgulho enorme poder partilhar o campo com ela. Admiro-a muito como profissional”.