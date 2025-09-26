PS de Almeirim apresenta candidatos em sessão pública com presença de José Luís Carneiro

O Partido Socialista (PS) de Almeirim vai apresentar oficialmente os seus candidatos num evento público que tem lugar esta sexta-feira, dia 26 de setembro, às 21h00, na Praça Lourenço de Carvalho. A sessão conta com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, cuja intervenção está agendada para as 21h30.

De acordo com a estrutura local, este será um momento de mobilização e contacto direto com a população. Joaquim Catalão, que lidera a candidatura, é descrito pelo PS de Almeirim como “a voz ativa da nossa gente” e um exemplo do compromisso do partido em transformar promessas em ações concretas.

“Almeirim merece líderes que concretizem e que trabalhem para construir um futuro promissor para todos”, pode ler-se numa nota de imprensa enviada pela organização.

O PS de Almeirim apela à participação da população nesta sessão e sublinha que a presença dos cidadãos é essencial para “fortalecer uma causa comum” e dar voz ao trabalho desenvolvido no concelho.