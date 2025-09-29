Jovem de 22 anos detido em Santarém por violência doméstica e tentativa de homicídio

Um homem de 22 anos foi detido em flagrante delito pela PSP de Santarém, na passada quinta-feira, 25 de setembro, pelo crime de violência doméstica e tentativa de homicídio.

A detenção ocorreu cerca das 19h20, na Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, depois de um alerta dado por um cidadão que se encontrava junto ao local. Quando chegaram, os polícias da Esquadra de Trânsito de Santarém verificaram que duas pessoas tinham sido agredidas com recurso a uma arma branca.

As vítimas, uma mulher de 28 anos e um homem de 49, sofreram ferimentos no pescoço, na face e numa das mãos. Ambos foram assistidos no hospital, mas não necessitaram de internamento, tendo recebido alta médica horas mais tarde.

O suspeito foi detido no local e a arma branca utilizada no crime foi apreendida. Após ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, foi aplicada ao arguido a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.