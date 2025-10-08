As eleições autárquicas representam um dos momentos mais importantes da vida democrática local. É a oportunidade de cada cidadão participar ativamente na definição do futuro da sua terra, decidindo quem deve gerir os recursos para a qualidade de vida da população.



O Chega é uma força política que apareceu para mudar o sistema e, como em muitos concelhos do país, procura afirmar-se pela proximidade às populações.



Esta posição dá-nos vantagens e responsabilidades, a cobrança pelos problemas ainda por resolver deixados pelo governo anterior e ouvir o eleitorado descontente e inseguro.

Questões ambientais, como a gestão de resíduos, a qualidade do ar e a preservação das zonas verdes, a necessidade de equilibrar o crescimento económico com a preservação ambiental e, sem dúvida, a identidade cultural.



A junta terá pela frente desafios significativos. O nosso desafio prende-se com a capacidade de concretizar projetos estruturantes nas áreas da sustentabilidade, da inovação e da coesão social.