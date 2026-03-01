António Nunes eleito para líder do PSD Almeirim

Imprimir

António Nunes foi eleito para um terceiro mandato na Comissão Política do PSD Almeirim.



Como vice-presidentes foram eleitos João Castelo e Paulo da Costa Martins. Rosa do Nascimento foi eleita como secretária e Fausto Russo como tesoureiro. Vogais são: Maria Catrola, Annie Françoise Rosa

Higino Rodrigues e Maria Antonieta Oliveira.



António Nunes inicia o terceiro e último mandato e concorreu nestas eleições como único candidato.

Para a Mesa da Assembleia de Secção foram eleitos: João Lopes (presidente), Gonçalo Muidine (vice-presidente), Maria Lopes (secretário) e Josué Gonçalves Rosa (suplente).