Política

António Nunes eleito para líder do PSD Almeirim

Por: Redação 01 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

António Nunes foi eleito para um terceiro mandato na Comissão Política do PSD Almeirim.

Como vice-presidentes foram eleitos João Castelo e Paulo da Costa Martins. Rosa do Nascimento foi eleita como secretária e Fausto Russo como tesoureiro. Vogais são: Maria Catrola, Annie Françoise Rosa
Higino Rodrigues e Maria Antonieta Oliveira.

António Nunes inicia o terceiro e último mandato e concorreu nestas eleições como único candidato.

Para a Mesa da Assembleia de Secção foram eleitos: João Lopes (presidente), Gonçalo Muidine (vice-presidente), Maria Lopes (secretário) e Josué Gonçalves Rosa (suplente).

