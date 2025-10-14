Quatro dezenas de operacionais combatem incêndio em eucaliptal em Alpiarça

Quatro dezenas de operacionais combateram um incêndio florestal na tarde desta terça-feira, 14 de outubro, no Frade de Cima, concelho de Alpiarça.

O fogo deflagrou numa zona de eucaliptal, mas foi rapidamente extinto graças à intervenção musculada dos Bombeiros de Alpiarça, Almeirim, Santarém, Salvaterra de Magos e Chamusca.

O alerta para este incêndio foi dado pelas 15h03 e as causas estão a ser apuradas pelas autoridades.

Nas operações de socorro estiveram 40 operacionais e 10 meios terrestres dos Bombeiros e da GNR, que tomou conta da ocorrência.