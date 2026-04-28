Incêndio no aterro sanitário da Ecolezíria mobiliza Bombeiros de Almeirim

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Os Bombeiros Voluntários de Almeirim foram mobilizados na madrugada desta terça‑feira, dia 28 de abril, para combater um incêndio na célula do aterro sanitário da Ecolezíria, localizado na freguesia da Raposa.

Segundo apurou O Almeirinense, o alerta foi dado às 00h43 e o combate às chamas, que deflagraram no topo da célula do aterro, prolongou‑se por cerca de duas horas, tendo a ocorrência sido dada como resolvida por volta das 02h50. Após a extinção do incêndio, os operacionais procederam a trabalhos de rescaldo, de forma a eliminar eventuais focos de reignição.

No local estiveram empenhados 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tomou conta da ocorrência.

Recorde‑se que, há um ano, ocorreu um incêndio na mesma unidade, embora na zona de triagem, o qual demorou várias semanas a ser totalmente extinto.

Foto de arquivo

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