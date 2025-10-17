Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica dedicado à ciência, inovação e humanização dos cuidados

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebeu na quinta-feira, 16 de outubro, o II Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), subordinado ao tema “Cuidar com Ciência, Evoluir com Conhecimento”. Organizado pelo Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica (NEMC), o evento reuniu enfermeiros especialistas, docentes e investigadores num espaço de partilha e valorização da prática especializada.

Na abertura, Fátima Lopes, enfermeira diretora da ULS Lezíria, sublinhou “o papel essencial do NEMC no desenvolvimento dos cuidados” e que “a Direção de Enfermagem reconheceu, em 2022, os núcleos como estruturas fulcrais para o avanço da prática clínica”.

Helena José, presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, destacou que o tema “convoca-nos a refletir sobre o presente e o futuro de uma das áreas mais exigentes da enfermagem”, lembrando que “a especialização é uma necessidade e um direito das pessoas”.

Por sua vez, o vereador da Câmara Municipal de Santarém, Alfredo Amante, garantiu a disponibilidade da autarquia “para ser parceira ativa, valorizando os profissionais e o sistema de saúde”.

Por último, Ana Paula Chaves, coordenadora do NEMC, realçou “a importância da atualização permanente e do toque humano, mesmo num tempo cada vez mais tecnológico”.

O programa integrou quatro mesas-redondas dedicadas às diversas dimensões da especialidade — “A Pessoa em Situação Perioperatória”, “Cuidados Securizantes à Pessoa em Situação Crítica”, “A Pessoa em Situação Crónica” e “A Pessoa em Situação Paliativa” — e uma conferência sobre inovação e empreendedorismo apresentada por Pedro Parreira, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.