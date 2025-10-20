GNR assinala Dia Mundial de Combate ao Bullying com ações em escolas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) assinala esta segunda-feira, dia 20 de outubro, o Dia Mundial de Combate ao Bullying e reforça o compromisso na prevenção e no combate à violência, às ofensas e à intimidação em contexto escolar.

Entre 13 e 20 de outubro, as Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário realizaram 336 ações de sensibilização sobre bullying e ciberbullying em escolas, que abrangeram 12.945 crianças, segundo dados provisórios divulgados pela GNR.

O bullying é descrito como um comportamento repetido de violência física ou psicológica, intencional e praticado num contexto de desigualdade de poder. A GNR alerta que, com o uso crescente das tecnologias e das redes sociais, o fenómeno tem assumido também uma vertente digital, o ciberbullying, que amplia o impacto emocional das agressões.

Os sinais de alerta nem sempre são visíveis, mas podem manifestar-se através de alterações de humor, ansiedade, irritabilidade, queixas físicas persistentes ou mudanças de comportamento. A GNR aconselha pais, professores e cuidadores a estarem atentos e a promoverem um ambiente de diálogo e confiança.

A GNR sublinha ainda a importância de cuidar da saúde mental dos jovens e destaca a necessidade de desenvolver a empatia, a resiliência e o reconhecimento das emoções. “A procura de apoio psicológico deve ser encarada como um ato de coragem e autocuidado”, refere a força de segurança em comunicado ao Jornal O Almeirinense.

Durante o ano letivo de 2024/2025, a GNR realizou 1.537 ações de sensibilização sobre bullying, que envolveram 55.108 alunos de 4.604 estabelecimentos de ensino. No mesmo período, foram registadas 119 ocorrências relacionadas com o fenómeno, das quais 106 de bullying e 13 de ciberbullying.

A GNR recorda que, embora o bullying não esteja tipificado como crime na lei penal portuguesa, os comportamentos associados podem corresponder a crimes de ofensas à integridade física, injúrias, ameaças ou coação.

A força de segurança conta com militares com formação especializada para o acompanhamento e encaminhamento das vítimas para instituições competentes.

Situações de bullying ou pedidos de apoio podem ser comunicados através da linha SNS Prevenção do Suicídio (808 24 24 24) ou do número europeu de emergência 112. Estes serviços são anónimos e confidenciais. A GNR apela à denúncia e à consciencialização da sociedade e sublinha que “conversar pode mudar vidas”.