Greve da função pública afeta funcionamento das escolas no concelho de Almeirim

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O Agrupamento de Escolas de Almeirim e o Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim foi afetado esta sexta-feira, dia 17 de abril, pela greve da função pública, registando funcionamento parcial em vários estabelecimentos e serviços educativos.

De acordo com informação recolhida pelo Jornal O Almeirinense, no Agrupamento de Escolas de Almeirim, o impacto foi significativo, com o encerramento das escolas Marquesa de Alorna, Febo Moniz, Canto do Jardim e Charcos. Em Benfica do Ribatejo, encontraram-se igualmente encerrados o pré-escolar e a escola básica.

Já no Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim, as escolas de Paço dos Negros, Raposa e a Escola Básica Salgueiro Maia encontram-se a funcionar normalmente, não tendo sido registadas perturbações relevantes nestes estabelecimentos.

Por outro lado, o Centro Escolar de Fazendas de Almeirim, foi garantida a realização das provas-ensaio do 4.º ano até às 11h00, assegurando o normal desenvolvimento desta atividade letiva. Também duas salas de pré-escolar funcionaram dentro do horário habitual. No entanto, está previsto o encerramento do Centro Escolar pelas 15h30, uma decisão justificada pela ausência de condições de segurança para a continuidade do funcionamento ao longo do dia.