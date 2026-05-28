Almeirim celebra Dia da Criança e do Ambiente com manhã dedicada aos mais novos

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O Município de Almeirim vai promover, no próximo dia 1 de junho, uma iniciativa dedicada à celebração conjunta do Dia da Criança e do Dia do Ambiente, no Parque Urbano da Zona Norte. A ação vai decorrer durante a manhã, com início marcado para as 09h30, e promete um programa repleto de atividades dirigidas às crianças do concelho.

Segundo informação divulgada pela Câmara Municipal de Almeirim, o evento é destinado às escolas públicas do concelho, abrangendo alunos do pré-escolar, 1.º ciclo e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s).

A iniciativa conta com atividades lúdico-desportivas, momentos culturais e experiências dinamizadas pela Escola Secundária Marquesa de Alorna, além da colaboração da Associação 20 Kms de Almeirim. O programa inclui ainda a participação dos Bombeiros e da GNR, bem como espetáculos circenses, malabaristas e animação com palhaços.

O objetivo passa por proporcionar uma manhã de convívio, diversão e sensibilização ambiental, promovendo simultaneamente valores ligados ao bem-estar infantil e à preservação do ambiente.

Na mensagem partilhada pelo município, a autarquia destaca que “ser criança é brincar, sonhar e crescer num ambiente feliz”, deixando o convite à comunidade para participar na celebração.