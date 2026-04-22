Chamusca investe na modernização do ensino com novos painéis interativos

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O Município da Chamusca reforçou a aposta na inovação educativa com a aquisição de 13 painéis interativos de última geração destinados à Escola Secundária da Chamusca. O investimento, superior a 30.500 euros, enquadra-se na estratégia de modernização do ensino e melhoria das condições de aprendizagem no concelho.

Os equipamentos, da marca Promethean, estão equipados com tecnologia avançada, incluindo módulo de computação com sistema Android 14, 8 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. A solução integra ainda suportes móveis, o que permite uma utilização flexível em diferentes contextos de sala de aula.

Com esta medida, o Município da Chamusca pretende acelerar o processo de transição digital nas escolas e promover práticas pedagógicas mais dinâmicas e interativas. Os novos equipamentos permitem integrar conteúdos multimédia, simulações e ferramentas digitais, de forma a contribuir para aulas mais dinâmicas e participativas, com maior envolvimento dos alunos.

A introdução destes equipamentos possibilita igualmente uma maior adaptação do ensino às necessidades específicas de cada turma, favorecendo a diferenciação pedagógica e promovendo uma abordagem mais inclusiva.

Segundo a autarquia, este investimento representa mais um passo na valorização da educação e na aposta em soluções tecnológicas consideradas essenciais para a preparação dos alunos face aos desafios do futuro académico e profissional.