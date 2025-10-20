GNR regista 33 detenções e 96 acidentes rodoviários na última semana

O Comando Territorial de Santarém da GNR realizou, entre os dias 13 e 19 de outubro, um conjunto de operações de prevenção e fiscalização no distrito, direcionadas para o combate à criminalidade, à sinistralidade rodoviária e ao controlo de diversas infrações contraordenacionais.

Durante esse período, foram efetuadas 33 detenções, das quais 11 foram por condução sem habilitação legal, dez por condução sob efeito de álcool, três por desobediência, duas por violência doméstica, uma por violação de domicílio e uma por tráfico de estupefacientes.

Na área do trânsito, as autoridades registaram 504 infrações, das quais se destacaram 61 casos de falta de inspeção periódica obrigatória, 41 relacionados com tacógrafos, 32 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 22 por condução com álcool acima do limite legal, 21 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 20 pela não utilização de cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças e 15 por uso indevido do telemóvel durante a condução.

Durante a mesma semana, ocorreram 96 acidentes rodoviários, que resultaram em três feridos graves e 34 feridos leves.

No âmbito da fiscalização geral, foram levantados 47 autos de contraordenação, 26 deles relacionados com trânsito e segurança rodoviária, sete com contraordenações genéricas, dois com consumo de produtos estupefacientes e um com assuntos relacionados com animais de companhia.