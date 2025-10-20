Homem detido em Coruche fica em prisão preventiva por violência doméstica

Um homem de 43 anos foi detido no dia 14 de outubro, em Coruche, por suspeitas de violência doméstica contra a companheira, de 24 anos. A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém da GNR.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana, a investigação permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica, física e social sobre a vítima. No âmbito das diligências policiais foi cumprido um mandado de detenção, que levou à sua captura.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais grave, prisão preventiva.

A operação contou ainda com o apoio de militares do Posto Territorial de Samora Correia.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e apela a que qualquer situação suspeita seja denunciada.

As participações podem ser feitas através do Portal Queixa Eletrónica, do número europeu de emergência 112, no posto da GNR mais próximo ou através das aplicações MAI112 e SMS Segurança, destinadas a cidadãos surdos.