UCC Chamusca/Golegã promove sessão “Movimentos que Cuidam” para apoiar cuidadores informais

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Chamusca/Golegã, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), promove no dia 30 de outubro, entre as 14h00 e as 16h00, no Centro de Saúde da Chamusca, a sessão “Movimentos que Cuidam”, uma iniciativa inserida no projeto (Entre)Cuidados.

A atividade tem como principal objetivo promover o bem-estar físico e emocional dos cuidadores informais, através da prática de exercícios simples e seguros, que podem ser facilmente realizados em casa. Esses movimentos têm como objetivo melhorar a mobilidade, a postura e o relaxamento, ao mesmo tempo que contribuem para uma melhor qualidade de vida de quem dedica o seu tempo a cuidar dos outros.

Criado com a missão de valorizar e apoiar os cuidadores, o projeto (Entre)Cuidados promove momentos de partilha, autocuidado e aprendizagem, incentivando-os a reconhecer a importância de cuidar de si próprios enquanto cuidam dos outros.

Sob o mote “Eu também mereço cuidado!”, a UCC Chamusca/Golegã reforça, com esta sessão, a relevância do apoio e reconhecimento aos cuidadores informais e destaca o seu papel essencial no acompanhamento e bem-estar das pessoas em situação de dependência.