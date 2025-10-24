Greve fecha escolas do concelho

Os funcionários públicos realizam, esta sexta-feira, uma paralisação nacional em protesto pelo aumento dos salários e pela valorização das carreiras. Como consequência, há escolas encerradas e serviços públicos com funcionamento condicionado.

Em Almeirim, a Escola Secundária e a Escola Básica Febo Moniz estão encerradas. Em Fazendas, o centro escolar está encerrado e Paço dos Negros também.



Já as Finanças de Almeirim, a EB 2,3 de Fazendas de Almeirim e o Jardim de Infância da Raposa encontram-se a funcionar normalmente.

A “grande greve”, convocada pela Frente Comum, arrancou às 00h00 desta sexta-feira. A estrutura sindical acusa o Governo de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos.

O aumento dos salários (para além do já acordado), a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos são as principais reivindicações que motivam a paralisação, que deverá contar com forte adesão de professores, educadores e auxiliares das escolas, profissionais de saúde, trabalhadores dos transportes públicos, inspetores do Fisco e funcionários judiciais.

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, que acompanha a paralisação, já avisou que, caso o Governo mantenha “em cima da mesa” o pacote de alterações à legislação laboral, poderá avançar uma greve geral. “Todas as formas de luta estão em cima da mesa, incluindo a greve geral”, afirmou.





(em atualização)