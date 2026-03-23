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Sociedade

Greve da função pública condiciona vários serviços no concelho de Almeirim

Por: Daniel Cepa 23 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A greve da função pública desta segunda‑feira, 23 de março, está a afetar diversos serviços públicos no concelho de Almeirim, incluindo escolas, finanças, saúde e serviços de registo.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, no Agrupamento de Escolas de Almeirim estão encerradas as escolas Febo Moniz, Canto do Jardim, Charcos. Já na Escola Secundária Marquesa de Alorna, o funcionamento está limitado aos 3.ºs anos dos cursos profissionais. Em Benfica do Ribatejo encontram-se encerradas o Pré-Escolar e Escola Básica. Já em a Escola de Cortiçóis está a funcionar.

No Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim, encontra‑se encerrado o Centro Escolar de Fazendas de Almeirim, situação que será reavaliada às 11h00, com a entrada de outro turno de funcionários.

Também outros serviços públicos registam perturbações: Os serviços de Finanças e o Serviço de Registos e Notariado encontram‑se encerrados; O Centro de Saúde de Almeirim está a funcionar com limitações: A USF Côrtes de Almeirim está sem serviço durante a manhã devido à falta de administrativos; A USF Marquesa de Alorna está a funcionar normalmente.

A greve, convocada pela Fesinap, teve início à meia-noite e prolonga-se até às 23h59, abrangendo trabalhadores da administração central, regional e local.

Entre os motivos que levaram à paralisação estão os atrasos na avaliação de desempenho dos funcionários públicos, a reivindicação pela criação da carreira de técnico auxiliar de ação educativa e o pedido de reforço de contratações no setor da saúde.

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