ULS Lezíria investe 18,5 milhões com apoio do PRR e Alentejo2030

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) apresentou aos seus profissionais, no dia 20 de outubro, o Plano de Projetos Financiados e Investimentos 2025-2030, prevendo um investimento global de cerca de 18,5 milhões de euros para modernizar o Hospital de Santarém e os Cuidados de Saúde Primários (CSP).

Este investimento inédito só é possível graças ao apoio financeiro do Portugal2030, através do cofinanciamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do programa Alentejo2030.

Segundo Marta Bacelar, diretora do Serviço de Gestão de Projetos, Investimentos e Parcerias, trata-se de “um período excecional de financiamento que permitirá concretizar projetos estruturantes para o futuro da ULS Lezíria”.

Com um valor de cerca de 16 milhões de euros, o investimento no Hospital de Santarém contempla:

• Novas unidades e remodelações: criação da Unidade de Ambulatório de Psiquiatria e Saúde Mental; remodelação do internamento de Psiquiatria e de quatro Serviços (Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia, Ortopedia e Medicina); criação da Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina Interna (financiadas pelo PRR). Substituição integral da rede de água, do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) e construção de uma base para a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) (financiados pelo Alentejo2030);

• Modernização tecnológica: aquisição de equipamentos de diagnóstico e tratamento de última geração, proporcionando maior conforto aos doentes — mamógrafo, equipamento de Tomografia Computorizada (TC), ecógrafos, camas elétricas, macas hidráulicas, marquesa cirúrgica universal, ventiladores, monitores, centrais de anestesia, microscópios cirúrgicos e dispensadores automáticos de medicamentos com acesso controlado (financiados pelo PRR e Alentejo2030);

• Sustentabilidade: viaturas 100% elétricas (financiadas pelo PRR e pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental);

• Inovação digital e eficiência: implementação de soluções informáticas para vigilância epidemiológica; registo clínico digital em Ginecologia/Obstetrícia; gestão de instrumental e rastreabilidade de dispositivos médicos (financiadas pelo Alentejo2030). Aquisição de computadores portáteis e harmonização de dados de Oncologia e Obesidade numa base de dados estruturada a nível europeu (financiadas pelo PRR).

Nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), o investimento financiado, no valor de cerca de 2,5 milhões de euros, permitirá:

• Criação de dois Centros de Diagnóstico Integrado e um Gabinete de Movimento e Reabilitação; seis Gabinetes de Medicina Dentária e renovação de mais dois;

• Aquisição de uma unidade móvel para rastreios e viaturas para as Equipas de Cuidados Comunitários Integrados (ECCI);

• Aquisição de equipamentos e mobiliário para os novos centros de saúde, ECCI, equipamentos de diagnóstico, podologia, rede de frio e de emergência, kits de psicologia e reforço de equipamentos/instrumentos para todos os Gabinetes de Medicina Dentária existentes.

Paralelamente, está ainda previsto um financiamento pelo PRR, de cerca de 13,5 milhões de euros, atribuído aos municípios para intervenções e criação de novas infraestruturas dos CSP, uma vez que os edifícios são atualmente propriedade municipal.

Para além dos projetos financiados pelo PRR e pelo Alentejo2030, a ULS Lezíria tem previstos, até 2030, investimentos estratégicos no valor global de cerca de 63 milhões de euros:

• Construção de novo edifício hospitalar para Cirurgia de Ambulatório, Cuidados Intensivos, Esterilização e áreas de apoio;

• Criação de um novo piso para o Hospital de Dia de Oncologia;

• Conclusão da remodelação das enfermarias;

• Requalificação e ampliação de serviços como Patologia Clínica, Urgência Geral e Pediátrica, Farmácia, Cozinha Hospitalar e vestiários;

• Melhoria da eficiência energética, com climatização das enfermarias, instalação fotovoltaica e construção de uma ETAR;

• Modernização de outros equipamentos clínicos e informáticos.

Para o presidente do Conselho de Administração, Pedro Marques, “este é um processo exigente, que envolve muitos profissionais e um grande esforço coletivo. As obras e modernizações serão um desafio num hospital em funcionamento, mas permitirão criar espaços mais qualificados e dotar a ULS Lezíria das condições necessárias para responder melhor às necessidades da população.”

Com o apoio do Portugal2030, através do PRR e do Alentejo2030 e outras entidades, a ULS Lezíria reforça o seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e qualidade dos cuidados de saúde prestados à população do distrito de Santarém.