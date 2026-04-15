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ULS Lezíria integra grupo pioneiro em exercício nacional de cibersegurança

Por: Inês Ribeiro 15 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria integrou o grupo restrito das três primeiras unidades do país a implementar um novo modelo de resiliência ciberorganizacional, no âmbito do exercício nacional “Ciber Saúde 2026”, promovido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

O exercício decorreu no passado dia 26 de fevereiro, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa e reuniu diversas entidades do setor da saúde com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta a potenciais ameaças digitais e garantir a continuidade dos serviços críticos.

A participação da ULS Lezíria neste grupo pioneiro evidencia o investimento da instituição na modernização tecnológica e na segurança da informação, procurando assegurar que a prestação de cuidados de saúde assenta em sistemas cada vez mais robustos e seguros.

A instituição esteve representada por Pedro Teixeira, diretor do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação, e por Artur Botas, especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação, que participaram na execução dos testes de resiliência. A presença dos dois profissionais permitiu validar protocolos internos e promover a partilha de boas práticas, consideradas fundamentais para a implementação gradual desta estratégia em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O exercício “Ciber Saúde 2026” teve como principal objetivo dotar as instituições de saúde de ferramentas avançadas de prevenção, deteção e resposta a incidentes cibernéticos. Através de simulações e testes de stress, a iniciativa promoveu a articulação entre equipas técnicas e direções hospitalares, contribuindo para reforçar a segurança dos sistemas e a proteção da informação clínica dos utentes.

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