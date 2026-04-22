ULS Lezíria assinala Dia Nacional da Reabilitação Respiratória com ação de sensibilização

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) assinalou o Dia Nacional da Reabilitação Respiratória, celebrado a 21 de abril, com uma ação de sensibilização dirigida a utentes e profissionais de saúde, reforçando a importância dos programas de reabilitação respiratória no acompanhamento de pessoas com doença respiratória crónica.

A iniciativa integrou a Iniciativa Nacional de Sensibilização para a Reabilitação Respiratória, promovida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e incluiu a distribuição de materiais informativos, com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre os benefícios deste tipo de intervenção.

A reabilitação respiratória é um programa de saúde que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes, através de exercício físico orientado, educação para a saúde e apoio à adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Estes programas destinam‑se a doentes com asma, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), fibrose pulmonar, bronquiectasias, sequelas de COVID‑19 e cancro do pulmão, bem como a pessoas em período pré ou pós‑cirúrgico pulmonar.

Na ULS Lezíria, o acompanhamento é assegurado por uma equipa multidisciplinar, que integra médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e outros profissionais de saúde especializados. O programa decorre em regime de grupo, promovendo a partilha de experiências e o apoio entre pessoas com problemáticas semelhantes.

Ao longo do processo, os utentes aprendem estratégias fundamentais para o dia a dia, como técnicas de eliminação de secreções, utilização correta de inaladores, controlo da respiração e da dispneia, reconhecimento e gestão de crises, bem como a gestão do cansaço, a importância da atividade física, da alimentação saudável e da cessação tabágica.

Para aceder aos programas de reabilitação respiratória, os utentes devem contactar o seu profissional de saúde e solicitar uma avaliação, podendo a intervenção decorrer em contexto de centro de saúde, hospital ou na comunidade.