ULS Lezíria distinguida no Congresso Nacional de Ortoptistas

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) foi distinguida com o prémio de Melhor Poster no 26.º Congresso Nacional de Ortoptistas, que decorreu nos dias 9, 10 e 11 de abril, em Lisboa.

O prémio foi atribuído ao trabalho intitulado “Inovação e Gestão na Consulta de Ortóptica Pediátrica: Experiência da ULS Lezíria”, da autoria das ortoptistas Paula Fazenda, Ana Ascenção e Daniela Joaquim, com a colaboração da estagiária Joana Sousa.

O poster apresentou a experiência desenvolvida pela ULS Lezíria na área da Ortóptica Pediátrica, destacando um modelo organizativo centrado na deteção precoce de alterações visuais na infância, na otimização dos circuitos assistenciais e na melhoria do acesso aos cuidados de saúde especializados.

Entre os principais contributos do projeto estão a implementação de um modelo de triagem liderado por ortoptistas, a redução de atos médicos desnecessários e a melhoria do fluxo assistencial, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz às necessidades da população pediátrica.

Os resultados apresentados evidenciam ainda uma elevada capacidade de resolução na consulta de Ortóptica Pediátrica, com impacto direto na diminuição da necessidade de referenciação para a especialidade de Oftalmologia, reforçando o papel do ortoptista enquanto elemento essencial da equipa multidisciplinar de cuidados de saúde.

A distinção obtida no congresso nacional vem reconhecer o trabalho desenvolvido pela ULS Lezíria e a aposta em modelos inovadores na prestação de cuidados especializados à população infantil.