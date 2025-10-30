“Festa Verde” celebra inclusão na Casa do Campino em Santarém

A Incluir – Associação para a Inclusão do Cidadão com Necessidades Especiais Maria do Carmo Silva Melancia vai realizar, no próximo dia 21 de novembro, a “Festa Verde – Celebrar Conquistas”, na Casa do Campino, em Santarém. O evento tem início às 21h00 e conta com a atuação do DJ Dark Glasses.

A iniciativa integra as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro, e tem como principal objetivo promover a inclusão das pessoas com deficiência em contextos sociais e de lazer. Segundo a organização, a festa pretende proporcionar uma experiência acessível a todos e destacar a importância da empatia e da colaboração para uma verdadeira inclusão.

O DJ convidado, Dark Glasses, é uma pessoa cega, o que demonstra, segundo a associação, que “seremos o que quisermos se tivermos a certeza de que é isso que queremos”.

A entrada tem o custo de cinco euros e inclui um copo reutilizável e uma pulseira. O valor angariado reverte a favor da associação.

Os bilhetes estão disponíveis na União de Freguesias de Santarém.